«Накажи автохама»: знак «обгон запрещен» не для Toyota Land Cruiser Prado?

Читатель Александр Т. прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» кадры с видеорегистратора его автомобиля. На них видно, как водитель Toyota Land Cruiser Prado с номером T349BB 71RUS игнорирует требование знака «Обгон запрещен».

По словам автора, видео было снято около полудня 16 марта, в Новомосковском районе, в селе Ильинка 1-я. Вот это место: