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Объективно – о важном!

Объективно – о важном!

Здравствуйте – и давайте знакомиться. В информационном пространстве Тульской области начинает свою работу мультимедийный проект «ОБЪЕКТИВНО».

«ОБЪЕКТИВНО» — это не просто рассказ о главных новостях области. Это обстоятельный анализ самых значимых событий, фактов, персон — всего того важного, что попадает в ОБЪЕКТИВ нашего с вами внимания.

Вместе с вами мы:

  • разберем самые интересные, самые важные новости;
  • оценим причины и возможные последствия происходящего;
  • узнаем мнение специалистов и непосредственных участников;
  • вспомним, что говорят о похожих событиях архивы;
  • спросим, что думают сами жители области;
  • составим рейтинги популярности, эффективности, профпригодности;
  • и сделаем многое другое для того, чтобы вы, наши читатели, знали и понимали, ЧТО, ПОЧЕМУ и ДЛЯ ЧЕГО происходит вокруг.

И делать это мы будем не только в формате рубрики на портале Myslo.ru. В наших ближайших планах — создание аккаунтов в социальных сетях, выпуск видеопродуктов, участие в печатных проектах. Следите за нашим обновлениями!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 11:50 +1
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Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

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