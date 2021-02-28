Объективно – о важном!

Здравствуйте – и давайте знакомиться. В информационном пространстве Тульской области начинает свою работу мультимедийный проект «ОБЪЕКТИВНО».

«ОБЪЕКТИВНО» — это не просто рассказ о главных новостях области. Это обстоятельный анализ самых значимых событий, фактов, персон — всего того важного, что попадает в ОБЪЕКТИВ нашего с вами внимания.

Вместе с вами мы:

разберем самые интересные, самые важные новости;

оценим причины и возможные последствия происходящего;

узнаем мнение специалистов и непосредственных участников;

вспомним, что говорят о похожих событиях архивы;

спросим, что думают сами жители области;

составим рейтинги популярности, эффективности, профпригодности;

и сделаем многое другое для того, чтобы вы, наши читатели, знали и понимали, ЧТО, ПОЧЕМУ и ДЛЯ ЧЕГО происходит вокруг.

И делать это мы будем не только в формате рубрики на портале Myslo.ru. В наших ближайших планах — создание аккаунтов в социальных сетях, выпуск видеопродуктов, участие в печатных проектах. Следите за нашим обновлениями!