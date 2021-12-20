В Плавском районе произошло тройное ДТП: виновник аварии умер в больнице

Кроме этого, в аварии пострадал еще один человек.

Вчера, 19 декабря, на 244-м км автодороги М-2 Крым в Плавском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 21.30 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗ 300926», после чего столкнулся с Hyundai Accent.

В результате аварии пострадал 26-летний водитель отечественного автомобиля. А водитель Volkswagen Polo был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.