Одним из центральных событий стала однодневная выставка «Гармонная слобода: от кустарей до фабрик».

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

13 июня в Атриуме Тульского кремля состоялось открытие Всероссийского фестиваля-конкурса гармонистов «Гармоньфест». Мероприятие стало одной из ключевых новинок событийного проекта «Марафон без выходных: Тульский размах».

Фестиваль объединил участников из 10 регионов страны. Тульскую область представили музыканты из Тулы, Щёкино, Суворова, Белёвского района и села Спасское. География гостей охватила Липецкую, Кировскую, Свердловскую, Архангельскую, Астраханскую области, Хабаровский край, Республику Татарстан, а также Тамбов и Курск.

С приветственным словом на церемонии открытия выступила министр культуры Тульской области Елена Арбекова. Она отметила, что появление фестиваля на тульской земле символично и подчеркнула важность сохранения традиционной культуры, в том числе при поддержке региональных властей.

В рамках открытия также выступили представители жюри конкурса «Виртуозы гармони» — заслуженный работник культуры РФ Анатолий Цеп и преподаватель РАМ имени Гнесиных Павел Уханов.

Одним из центральных событий стала однодневная выставка «Гармонная слобода: от кустарей до фабрик». Посетителям представили редкие гармони тульских мастеров, а также инструменты различных школ и традиций — от венских и ливенских до татарских и советских образцов. Экспозиция сопровождалась экскурсиями и рассказами о музыкальном наследии региона.

Для гостей фестиваля также прошли тематические мастер-классы, где участники создавали сувениры и миниатюрные модели гармони, а также присоединились к творческим флешмобам.

Завершением конкурсной программы стала «Битва за Гран-при» губернатора Тульской области. Победителем стал учащийся Детской музыкальной школы №1 имени Л.Н. Толстого Щекинского района и Центра одарённых детей «Мастерская талантов» Максим Апалькин.

Финальным аккордом мероприятия стало выступление группы «ГармоньДрайв», продемонстрировавшей современное звучание традиционного инструмента.