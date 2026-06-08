Фото Романа Солопова.

Центральным событием станет турнир по тяжелой атлетике. За звание сильнейших поборются спортсмены из Тулы, Орла, Ельца и Кузнецка. Зрители увидят выступления атлетов, а также смогут познакомиться с основами силовых дисциплин и показами сценического экстрима.

Интеллектуальную часть программы представит сеанс одновременной игры по русским шашкам, который проведет гроссмейстер международного уровня туляк Арсений Цынов.

Гастрономической изюминкой станет конкурс «Богатырская трапеза», где студенты колледжей представят блюда по мотивам средневековых рецептов.

Также для гостей будут работать тематические площадки с историческими играми, стрельбой из лука, метанием сулицы, мастер-классами, ярмаркой и интерактивными зонами для детей.

В течение дня на сцене выступят вокальные и хореографические коллективы Тульской области, создавая праздничную атмосферу.

Вход на территорию фестиваля и трибуны спортивных соревнований свободный. Подробная программа фестиваля и условия посещения музея 12 июня — здесь.