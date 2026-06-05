В воскресенье, 7 июня, в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится показ документальной ленты «Современная иконопись. Постижение истины» режиссера Виктории Фанасютиной.

Картину публике представят ее создатели. Проект реализуется студией «Традиция» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фильм расскажет о выдающихся современных российских иконописцах, которые в 1980-1990-х годах возродили почти забытую традицию и подняли церковное искусство на новую высоту, названную «богословием в красках».

В путешествии по современной иконописи зрителя будет сопровождать ведущий российский искусствовед в области православного искусства - Ирина Языкова. Авторы сценария - Ирина Языкова, Виктория Фанасютина. Ведущий фильма - заслуженный артист России Виктор Добронравов. После показа гости смогут пообщаться со съемочной группой.