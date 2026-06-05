Глава региона заявил, что задача — сделать путешествия по Тульской области максимально удобными, современными и технологичными.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В рамках Петербургского международного экономического форума обсуждались перспективы цифрового развития туристической отрасли Тульской области и сотрудничество с компанией «Яндекс».

Как рассказал губернатор Дмитрий Миляев, были рассмотрены возможности интеграции цифровых сервисов в туристические проекты региона, включая инициативы, связанные с предстоящим 200-летием со дня рождения Л. Н. Толстого.

Речь идет о создании тематических маршрутов и новых инструментов для планирования поездок.

По словам главы региона, Тульская область является одним из лидеров цифровизации туризма. С 2017 года в регионе работает портал визиттула.рф, который объединяет информацию о достопримечательностях, событиях, вариантах размещения и сервисах для гостей региона. Пользователи могут оставлять отзывы, а также формировать персональные туристические маршруты с помощью встроенного конструктора.

На встрече также обсудили развитие платформы за счет внедрения нейросетевых решений и ИИ-ассистента.

Отдельно проанализировали возможности продвижения туристического потенциала Тульской области через экосистему сервисов «Яндекс Путешествия», «Яндекс Карты», «Яндекс Еда» и другие продукты.

«Развитие цифровых сервисов является одним из ключевых направлений реализации национального проекта „Туризм и гостеприимство“. Мы рассматриваем цифровую трансформацию как инструмент повышения качества сервиса для туристов и поддержки отрасли. Наша задача — сделать путешествия по Тульской области максимально удобными, современными и технологичными, — заявил Дмитрий Миляев.