По историческому центру Тулы можно прокатиться на «Муравье».

Время поездки на электробусе — 40 минут, пассажиров прокатят по Тульскому кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу.

Аудиогид расскажет самое интересное об истории города.

График поездок: ежедневно в 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

По пятницам, субботам и воскресеньям и в праздничные дни: дополнительные рейсы 18.00, 19.00.

В этом году на поездку в 10.00 действует акция «Счастливые часы»: приобрести билет можно по сниженному тарифу.

«Муравей» отправляется от павильона 1 торговых рядов на территории Тульского кремля, прибывает туда же.

Записаться можно по телефону: 8(4872)52-08-98

