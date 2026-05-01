Фото с сайта novomoskovsk.gosuslugi.ru.

Этот проект был организован общественной организацией «Феникс» и объединил более ста семей Новомосковска, Узловой, Кимовска, Донского и других городов Тульской области.

На протяжении нескольких месяцев дети с инвалидностью и молодые инвалиды детства осваивали актерское и кулинарное мастерство, занимались адаптивным рисованием, лепкой, вокалом и даже учились безопасно вести бытовые дела: гладить, убираться.

А показали свои умения они на праздничном вечере, куда были приглашены почетные гости: руководитель аппарата администрации Ирина Макарчева, руководитель «Экологической защиты» и член Общественной палаты Вадим Баранов, руководитель модельной школы Оксана Купина и общественный деятель Диляра Андрианова.

Праздник прошел с размахом. Участники исполнили несколько музыкальных номеров, приготовили вкусное и красивое угощение, а завершился вечер веселым стендап-шоу, к участию в котором привлекли и жюри.

О замечательном празднике и людях, благодаря которым все получилось, рассказала руководитель общественное организации «Феникс» Елена Стец:

— Сегодня дети показали все, чему они научились во время подготовки проекта «Во благо детей». И я хочу сказать, что наши проекты — это для нас всегда огромная радость. Мы всегда получаем поддержку в том, что мы делаем, нам помогает Фонд президентских грантов, правительство Тульской области и наша администрация. Хочется также от души поблагодарить всех специалистов, которые работают с нами, с каждым разом их становится все больше и больше, это не только профессионалы высокого класса, но и это люди с огромными сердцами.

То, что «Феникс» всегда в движении вперед и не останавливается на достигнутом, отметила руководитель аппарата администрации Ирина Макарчева:

— Мы сегодня попытались посчитать, сколько же проектов уже реализовано вашей общественной организацией, и сбились со счета. Вы делаете такое большое дело для детей, для их близких, родителей, и хочется вас поблагодарить за этот труд и пожелать еще много-много проектов впереди!

Праздник завершился награждением всех участников, общей фотосессией, а также теплыми объятиями и пожеланиями новых успехов. Для многих этот вечер стал не только итогом большой работы, но и началом новых дружеских и творческих путей.