В Краеведческом музее Тулы открылась выставка, приуроченная к 145-летию коннозаводчика Якова Бутовича. В экспозиции представлены рукописи, архивные фотографии, предметы быта и элементы конской упряжи.

В проект вошли экспонаты из Музея коневодства Тимирязевской академии и фондов Тульского музейного объединения. Часть предметов ранее находилась в музее, созданном Бутовичем в Прилепах, и впервые демонстрируется в Туле.

Всего на выставке представлено около 60 произведений и исторических артефактов, включая иллюстрированные журналы и книги самого Бутовича. Также экспонируются архивные материалы, мебель, фарфор и предметы усадебного быта.

Отдельное место занимают работы известных художников, писавших лошадей и сцены коннозаводской жизни, среди которых Николай Самокиш, Константин Юон и другие.

Выставка будет работать до 27 сентября. 6+