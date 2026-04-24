Фото: https://vk.com/poisk_71.

Добровольцы поисково-спасательных отрядов «Поиск 71» и «След 71» разыскали 81-летнего мужчину, пропавшего в микрорайоне Залесный Новомосковска.

Сигнал о пропаже поступил 22 апреля в 19.30: женщина сообщила, что ее отец, страдающий деменцией, ушел из дома около 8 утра и не вернулся. Поисковая операция началась незамедлительно — на место выехали волонтеры.

Добровольцы выяснили, что утром мужчина собирался в поликлинику, однако мог отклониться от маршрута. С учетом этих данных был выстроен план поиска. К вечеру зону обследования расширили: температура стремительно снижалась, что увеличивало риски для пожилого человека.

Позже появилась важная зацепка — местная жительница сообщила, что видела мужчину в автобусе, где он говорил, что направляется на улицу Молодежную.

Волонтеры проверили адрес его прежнего проживания, осмотрели территорию с помощью служебной собаки, однако результатов это не дало.

С наступлением ночи поиски продолжили в Залесном. Именно там, в районе исчезновения, мужчину удалось обнаружить.