В «Октаве» запускают новую программу с художниками и музыкой

Музей станка в кластере «Октава» продлил работу выставки «Звуковой ландшафт. Новые симфонии» до июля и объявил о старте параллельной программы с бесплатными событиями.

Проект исследует, как звучит индустриальный город и как этот звук становится частью современного искусства. В основе — работа художника Сергея Потеряева, который переосмысляет промышленный шум и превращает его в художественный материал. Отдельный блок связан с Тулой — здесь был записан звуковой портрет завода «Октава».

Параллельная программа включает:

встречи;

обсуждения;

музыкальные события;

Откроет программу встреча с междисциплинарной художницей Анной Мартыненко — участницей международных фестивалей и резиденткой мастерских музея «Гараж». Она работает на стыке искусства, науки и технологий, исследуя звук, пространство и восприятие. Вместо лекции гостей ждет живой разговор о том, как меняется наше ощущение города.

Встреча пройдет 24 марта в 18.30.

Вход свободный, но по предварительной регистрации.

16+.