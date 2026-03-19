В «Октаве» запускают новую программу с художниками и музыкой

Музей станка в кластере «Октава» продлил работу выставки «Звуковой ландшафт. Новые симфонии» до июля и объявил о старте параллельной программы с бесплатными событиями.
Проект исследует, как звучит индустриальный город и как этот звук становится частью современного искусства. В основе — работа художника Сергея Потеряева, который переосмысляет промышленный шум и превращает его в художественный материал. Отдельный блок связан с Тулой — здесь был записан звуковой портрет завода «Октава».
Параллельная программа включает:
- встречи;
- обсуждения;
- музыкальные события;
Откроет программу встреча с междисциплинарной художницей Анной Мартыненко — участницей международных фестивалей и резиденткой мастерских музея «Гараж». Она работает на стыке искусства, науки и технологий, исследуя звук, пространство и восприятие. Вместо лекции гостей ждет живой разговор о том, как меняется наше ощущение города.
Встреча пройдет 24 марта в 18.30.
Вход свободный, но по предварительной регистрации.
16+.