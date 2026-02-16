  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев встретится со старостами и активистами ТОС в Новомосковске - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев встретится со старостами и активистами ТОС в Новомосковске

Масштабная встреча состоится 18 февраля.

Дмитрий Миляев встретится со старостами и активистами ТОС в Новомосковске

18 февраля в Новомосковске глава региона проведет встречу с руководителями ТОС и старостами. На нее пригласят активистов из Веневского, Кимовского, Киреевского, Узловского, Ясногорского районов и городов Новомосковск и Донской. 

Предыдущая встреча прошла в декабре прошлого года в Тульском областном центре молодежи. Она состоялась в формате открытого диалога по вопросам местного значения. Встреча была представительной — на нее пришло около 500 представителей общественных институтов из шести муниципалитетов.

Губернатор вместе с сельскими старостами и руководителями ТОС подвел итоги года и обсудил результаты работы и планы на будущее.

Сегодня в регионе работает почти 1200 старост и более 500 руководителей ТОС. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:19 −3
Другие статьи по темам
Событие
ТОС
Люди
Дмитрий Миляев
Белый плен: Тулу сковали гигантские пробки из-за снегопада
Жизнь Тулы и области
Белый плен: Тулу сковали гигантские пробки из-за снегопада
сегодня, в 09:32, 78 5345 0
Погода 16 февраля: в Туле сильный снег и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода 16 февраля: в Туле сильный снег и ветрено
сегодня, в 07:00, 129 3249 3
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
Жизнь Тулы и области
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
сегодня, в 17:20, 37 4169 3
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
Дежурная часть
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
сегодня, в 18:33, 32 2281 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Вышел тизер исторической драмы «Рождение империи», снятой компанией Михалкова под Тулой
Вышел тизер исторической драмы «Рождение империи», снятой компанией Михалкова под Тулой
Житель Киреевска хранил дома 10 кг марихуаны
Житель Киреевска хранил дома 10 кг марихуаны

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.