Дмитрий Миляев встретится со старостами и активистами ТОС в Новомосковске

18 февраля в Новомосковске глава региона проведет встречу с руководителями ТОС и старостами. На нее пригласят активистов из Веневского, Кимовского, Киреевского, Узловского, Ясногорского районов и городов Новомосковск и Донской.

Предыдущая встреча прошла в декабре прошлого года в Тульском областном центре молодежи. Она состоялась в формате открытого диалога по вопросам местного значения. Встреча была представительной — на нее пришло около 500 представителей общественных институтов из шести муниципалитетов.

Губернатор вместе с сельскими старостами и руководителями ТОС подвел итоги года и обсудил результаты работы и планы на будущее.

Сегодня в регионе работает почти 1200 старост и более 500 руководителей ТОС.