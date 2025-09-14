  1. Моя Слобода
В Туле стартовал сезон Высшей лиги по футзалу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Матч «ТЗМС» - «Волга» завершился со счетом 4:2 в пользу тульской команды.

В спорткомплексе «Тулица» состоялся первый домашний матч команды «ТЗМС» нового сезона в рамках Высшей лиги по футзалу. В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. 

bud6u50vfc5rxreqmhvf11ob1byh8xb0.jpg

— Сегодня «ТЗМС» проводит первый домашний матч нового сезона Высшей лиги по футзалу в прекрасном спортивном комплексе, и это стало возможным благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миляева. 

Мы гордимся, что в Тульской области появилась первая профессиональная команда по мини-футболу, костяк которой составляют наши, тульские ребята! На старте сезона вы показали отличную игру, одержав уверенную победу, и я от всей души желаю вам повторить этот успех сегодня! Помните, что ваши достижения — это результат упорной работы и грамотной стратегии, включающей в себя создание молодежной структуры и дубля, которые станут надежным резервом и будущим тульского мини-футбола. 

Желаю всем игрокам удачи, красивой игры и, самое главное, обойтись без травм! — сказал Алексей Давлетшин.

zs64ay0l9a4zq3gsx37ikp9m0l0g9jkr.jpg

wscli2brjt07ft71xtajgdo4fwmaavxe.jpg

Также заместитель губернатора вручил награду «Лучший игрок тура» и исполнил символический удар по мячу, дав старт матчу «ТЗМС» с «Волгой» из Ульяновска.

Игра «ТЗМС» — «Волга» завершилась со счетом 4:2 в пользу тульской команды.

вчера, в 17:46 +1
Место
Тула
Прочее
ТЗМСфутзал

