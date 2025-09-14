  1. Моя Слобода
Специалисты Росреестра проведут горячую линию для туляков

Сотрудники Управления ответят на вопросы, касающиеся новых требований к использованию земельных участков.

15 сентября специалисты Управления Росреестра по Тульской области ответят на вопросы жителей. Горячая линия пройдет с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 77-34-12.

Специалисты Росреестра ответят на вопросы туляков, касающиеся новых требований к использованию земельных участков, объяснят, что является признаком неиспользования земель.

Жители Тульской области смогут получить консультацию по базовым правовым аспектам, связанным с оформлением и использованием земель, а также узнать о сроках освоения земельных участков и порядке действий при получении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

вчера, в 16:14 0
Место
Тула
Прочее
Росреестргорячая линия

