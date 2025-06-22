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«Где же прячется Лев Толстой?»: туляков приглашают пройти детективный квест
Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

«Где же прячется Лев Толстой?»: туляков приглашают пройти детективный квест

28 июня в 12.00 участники квеста вместе с дамой-детективом Аделаидой Свистулькиной отправятся на поиски великого писателя.

Квест начинается от башни Одоевских ворот Тульского кремля. 12+

— Это веселая и познавательная альтернатива пешеходной экскурсии по историческому центру Тулы. Центральной фигурой стал Лев Николаевич, который, по легенде, пропал. На его поиски бросается неугомонная горожанка Аделаида Свистулькина, персонаж абсолютно вымышленный, но прекрасно знающий Тулу XIX века, — рассказывает автор квеста, сотрудник «Л. Н. Т.» Анна Битюкова.

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Тульский кремль, улица Пятницкая (ныне Металлистов), Казанская набережная — посетители отправятся по следам Льва Николаевича. Вживаясь в роли персонажей разных эпох, путешественники станут непосредственными участниками исторических событий в декорациях старинных улиц Тулы.

 

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