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Под Тулой водитель серьезно «задумался» и едва не устроил ДТП

Под Тулой водитель серьезно «задумался» и едва не устроил ДТП

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Алексей прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе 170 км автодороги М-2 «Крым», на повороте на Ревякино. На записи видно, как водитель Nissan Qashqai стоит на оживленном перекрестке, а затем внезапно решает продолжить движение прямо, для чего выруливает в полосу. Маневр едва не привел к ДТП, которое могло привести к печальным последствиям.

«Из-за таких водителей и случаются аварии на ровном месте», — прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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