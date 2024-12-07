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«Снегурочка. Ракурсы»: в Туле представят выставочный проект Музея Александра Островского
Ю. Б. Могилевский. Графика. Иллюстрация к пьесе «Снегурочка» из серии «Русские сказки».

«Снегурочка. Ракурсы»: в Туле представят выставочный проект Музея Александра Островского

Открытие состоится 13 декабря в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.». Тулякам покажут экспонаты из собрания Музея-заповедника Островского «Щелыково».

«Снегурочка» стоит особняком среди других произведений Александра Островского: реалист и сатирик отошел от социально-обличительной проблематики и создал сказочный сюжет на основе народных преданий. Именно этой сказке посвящена предстоящая выставка.

Посетители узнают, как отразились в этом сочинении пейзажи и реалии Щелыкова – усадьбы Островского в Костромской области. На протяжении почти четырех десятилетий драматург жил в этом имении по нескольку месяцев: отдыхал, принимал гостей и плодотворно работал. Природа этого удивительного места вдохновила писателя на создание сказки «Снегурочка».

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А. А. Арапов. Эскиз костюма Снегурочки к сюите «Снегурочка» на музыку П. И. Чайковского.

Выставка познакомит с воплощениями «Снегурочки» в работах книжных графиков и театральных художников. Изначально сценическая история пьесы Островского складывалась не слишком удачно. Премьера постановки, музыку для которой написал молодой Петр Чайковский, состоялась в 1873 году – тогда пьеса была встречена холодно. Триумфальное шествие по мировым сценам началось после того, как Николай Римский-Корсаков написал одноименную оперу.

Уже в ХХ веке было создано несколько экранизаций пьесы, в том числе мультипликационных.

В экспозиции «Снегурочка. Ракурсы» будут представлены работы известных театральных художников Анатолия Арапова, Бориса Кноблока, Вадима Рындина и других, а также иллюстрации к пьесе, авторами которых стали Ольга Пинаева и Владимир Набок.

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М. Н. Конарский. Надежда Васильевна Салина в роли Снегурочки. Спектакль «Снегурочка».

В «Л. Н. Т.» (ул. Металлистов, 25) также можно будет увидеть пейзажи Щелыкова, афиши и программы спектаклей по сказке «Снегурочка», фотографии актеров в ролях героев пьесы. На выставке будут демонстрироваться фрагменты фильмов, спектаклей и мультфильмов, сценарии которых были написаны на основе «Снегурочки». Всего в Туле Музей «Щелыково» покажет более 50 экспонатов.

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Открытие выставки в 15.00. Выставка будет работать до 25 февраля.  +6
 

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