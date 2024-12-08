В Богородицке благоустроили зону отдыха у воды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Это пространство победило в рейтинговом голосовании. За благоустройство этой территории проголосовало более 4 тыс. жителей.

В зоне отдыха на набережной обустроен пирс, выложена тротуарная плитка, установлены малые архитектурные формы, теневые навесы, лавочки и урны. Также появилось освещение и видеонаблюдение.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков:

Олег Дючков Богородицк — город с богатым историческим прошлым. При благоустройстве важно сохранить культурное наследие и привнести современные элементы для создания комфортного пространства. Мы уделяем особое внимание благоустройству территорий рядом с усадьбой Бобринских. Так, плотина на набережной была комплексно обновлена благодаря Всероссийскому конкурсу создания комфортной городской среды, а в прошлом году с помощью рейтингового голосования появилась многофункциональная площадка возле дома творчества.

Напомним, в Богородицке реализованы проекты благоустройства как по рейтинговому голосованию, так и по Всероссийскому конкурсу. Так, проект «Город-театр» — победитель II Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда».

Благодаря благоустройству на территории плотины появились трибуны, теневые навесы с качелями и шахматными столами, детская зона, спорткомплекс «Улитка», сформирована оранжерея с Болотовскими сортами яблонь.

Также преобразилась часть Пролетарской улицы: устроены пешеходные тротуары и энергосберегающее освещение.