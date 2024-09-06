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В Тульском государственном музее оружия откроется IX фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника»

В Тульском государственном музее оружия откроется IX фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника»

Традиционно в День города и Тульской области посетителей ждут увлекательные обзорные тематические экскурсии.

Экскурсоводы и научные сотрудники музея расскажут об истории государственного оружейного производства и познакомят с уникальными экспонатами, представленными на выставках: «Шедевры тульского оружейного искусства», «Дагестанское оружие», «Стальные стражи», а также в мультимедийной интерактивной постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». 

Изюминкой фестиваля станут многочисленные мастер-классы, где можно будет познакомиться с работой современных тульских мастеров – продолжателями традиций тульского, российского оружейного искусства. В этот день любой желающий сможет освоить способы художественной отделки оружия, изготовить экземпляр эксклюзивного подарка, фрагмент доспеха или тульский сувенир на 10 локациях: «Кольчужное плетение», «Ажур металла рукотворный. Чеканка», «Искусство тульской всечки и резьбы», «Стрелковое дело» и других. 

Для всех участников фестиваля будут открыты интерактивные площадки музея: «Я управляю «Смерчем» и «Я управляю «Ураганом», «Укрась оружие», «Фотоохота», а также тир и даже музейный мини-танкодром.

IX фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника» проводится в музее оружия при поддержке и в содружестве с тульскими мастерами оружейного искусства и декоративно-прикладного творчества, клубами исторической реконструкции, тульской региональной общественной организацией историко-патриотического клуба «Наследие Левши», военно-историческим клубом «129-й Гвардейский мотострелковый полк», волонтёрским движением «Молодая Гвардия Единой России» и многими другими партнерами.

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