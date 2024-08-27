В новом сезоне шоу «Голос. Дети» будут новые наставники и участники-туляки

Фото предоставлены Первым каналом.

Одиннадцатый сезон шоу стартует в первую пятницу осени, 6 сентября, сразу по окончании программы «Время» — со слепых прослушиваний. Наставниками команд проекта «Голос. Дети» стали Дима Билан, Юлианна Караулова и JONY.

Ведущая — Яна Чурикова. Соведущая — Валя Карнавал.

Конкурсанты, которым посчастливилось подняться на сцену «Голос. Дети», представляют: Алматы, Астана, Белгород, Бор (Нижегородская область), Брест, ст. Варениковская (Краснодарский край), Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Воронеж, Грозный, Дубай, Екатеринбург, Звенигород, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Камышин, Кемерово, Коломна, Королев, Краснодар, Красноярск, Курган, Люберцы, Минск, Могилев, Можга (Удмуртия), Москва, Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Одинцово, Омск, Пермь, Перт (Австралия), Подольск, Раменское, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Сарапул (Удмуртия), Саратов, Сочи, Тула, Чебоксары, Челябинск и Череповец.