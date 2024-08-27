  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В новом сезоне шоу «Голос. Дети» будут новые наставники и участники-туляки - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В новом сезоне шоу «Голос. Дети» будут новые наставники и участники-туляки
Фото предоставлены Первым каналом.

В новом сезоне шоу «Голос. Дети» будут новые наставники и участники-туляки

Наставниками команд стали Дима Билан, Юлианна Караулова и JONY. Ведущая — Яна Чурикова, соведущая — Валя Карнавал.

Одиннадцатый сезон шоу стартует в первую пятницу осени, 6 сентября, сразу по окончании программы «Время» — со слепых прослушиваний. Наставниками команд проекта «Голос. Дети» стали Дима Билан, Юлианна Караулова и JONY.

YFEK6406-2.jpg

Ведущая — Яна Чурикова. Соведущая — Валя Карнавал.

YFEK2169.JPG

YFEK1056.JPG

Конкурсанты, которым посчастливилось подняться на сцену «Голос. Дети», представляют: Алматы, Астана, Белгород, Бор (Нижегородская область), Брест, ст. Варениковская (Краснодарский край), Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Воронеж, Грозный, Дубай, Екатеринбург, Звенигород, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Камышин, Кемерово, Коломна, Королев, Краснодар, Красноярск, Курган, Люберцы, Минск, Могилев, Можга (Удмуртия), Москва, Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Одинцово, Омск, Пермь, Перт (Австралия), Подольск, Раменское, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Сарапул (Удмуртия), Саратов, Сочи, Тула, Чебоксары, Челябинск и Череповец. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
шоуГолос ДетиПервый канал
Люди
Дима БиланЯна ЧуриковаВаля Карнавал
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Киреевске водитель ГАЗели сбил 8-летнюю девочку на тротуаре
В Киреевске водитель ГАЗели сбил 8-летнюю девочку на тротуаре
Депутаты поддержали кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы»
Депутаты поддержали кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.