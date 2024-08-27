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Депутаты поддержали кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы»

Депутаты поддержали кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы»

Во вторник, 27 августа, состоялось 65-е внеочередное заседание Тульской городской Думы. Депутаты рассмотрели семь вопросов повестки дня.

Были поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». Сведения о них размещались на официальных сайтах муниципального образования город Тула и администрации города Тулы с целью информирования жителей и для изучения общественного мнения.

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За выдающиеся заслуги, высокий личный авторитет, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования город Тула, многолетнюю и плодотворную общественно значимую деятельность почетные звания присвоены:

  • Калинину Николаю Васильевичу — исполняющему обязанности директора Тульского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»;
  • Степанову Леониду Викторовичу — ведущему конструктору АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова»;
  • Шестакову Андрею Александровичу — президенту Союза «Тульская торгово-промышленная палата».

Депутаты большинством голосов поддержали данные кандидатуры.

Ольга Слюсарева, глава города Тулы

— Быть почетным гражданином — большая ответственность. Заслуги каждого туляка, удостоенного высокого звания, — это проявление патриотизма, любви к своему делу, к своему краю. Это целеустремленные, трудолюбивые люди, гордость тульской земли. Своими профессиональными подвигами они пишут историю города, области и всей страны.

Вручение удостоверений и знаков пройдет в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном Дню города.

Депутаты также приняли решения о награждении почетным знаком «За вклад в развитие города Тулы», медалями «За активную гражданскую позицию», «За заслуги в жилищно-коммунальной сфере» и почетной грамотой Тульской городской Думы.

Были рассмотрены вопросы об утверждении перечня движимого имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Тульской области и о передаче ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений.

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