В Туле определили обладателя Кубка области по конкуру

Фото с сайта минспорта Тульской области.

На турнир съехалось более 50 спортивных пар.

13 и 14 июля в конноспортивном комплексе «Грумант» состоялся Кубок Тульской области по конкуру. В соревнованиях приняли участие порядка 50 спортивных пар из Московской, Орловской, Калужской и Тульской областей.

Спортсменам предстояло преодолеть высоту от 50 до 130 см. Об этом сообщает минспорт региона.

Кубок Тульской области по конкуру по результатам двух соревновательных дней в абсолютном первенстве завоевала Александра Болебонова на лошади Клеопатра.

Серебро и бронза у Анны Рязановой на лошадях Загреб и Этнос.

Победное выступления в самом высоком маршруте — 130 см — у Анны Калмыковой на лошади Леди Лак.

Серебро у Игоря Грачёва на лошади Онбаши.