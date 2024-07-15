В Туле определили обладателя Кубка области по конкуру

13 и 14 июля в конноспортивном комплексе «Грумант» состоялся Кубок Тульской области по конкуру. В соревнованиях приняли участие порядка 50 спортивных пар из Московской, Орловской, Калужской и Тульской областей.
Спортсменам предстояло преодолеть высоту от 50 до 130 см. Об этом сообщает минспорт региона.
Кубок Тульской области по конкуру по результатам двух соревновательных дней в абсолютном первенстве завоевала Александра Болебонова на лошади Клеопатра.
Серебро и бронза у Анны Рязановой на лошадях Загреб и Этнос.
Победное выступления в самом высоком маршруте — 130 см — у Анны Калмыковой на лошади Леди Лак.
Серебро у Игоря Грачёва на лошади Онбаши.