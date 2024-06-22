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«Девчонки умнее стариков»: на фестивале «Толстой» запишут подкаст с участием Владимира Толстого

«Девчонки умнее стариков»: на фестивале «Толстой» запишут подкаст с участием Владимира Толстого

К ведущим подкаста, литературным обозревателям Наталье Ломыкиной и Валерии Мартьяновой, присоединится председатель жюри премии «Ясная Поляна» Владимир Толстой.

Участники обсудят короткий список премии в номинации «Иностранная литература», а также «толстовский след» в современной зарубежной прозе. Запись подкаста пройдет 6 июля. 

Подкаст «Девчонки умнее стариков» был запущен в июне 2023 года, при поддержке соучредителя литературной премии «Ясная Поляна» — компании Samsung Electronics. В каждом эпизоде подкаста соведущие рассказывают про новинки русской прозы и лучшие переводные романы премии, а также обсуждают содержание, достоинства и недостатки двух книг, одна из которых попала в короткий список премии, а другая нет.

Председатель жюри премии «Ясная Поляна» Владимир Толстой:

Владимир Толстой

С радостью приму вызов двух прекрасных ведущих подкаста «Девчонки умнее стариков»! Во-первых, потому что с ними очень увлекательно поспорить о современной литературе и, во-вторых, потому что это отличная возможность публично обсудить книги всего списка зарубежной литературы премии «Ясная Поляна». Жду этот баттл с нетерпением!

В конце мая стартовал второй сезон подкаста о современной литературе «Девчонки умнее стариков». Все выпуски подкаста можно слушать на различных платформах.

 

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