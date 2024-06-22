В центре Тулы введут временные ограничения движения транспорта

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения открытия I Международного турнира среди довузовских образовательных организаций оборонных ведомств 24 июня будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств:

с 00.00 до 23.00 на ул. Союзной на участке от Крестовоздвиженской площади до Благовещенского переулка и на Крестовоздвиженской площади;

с 14.00 до 23.00 на ул. Менделеевской на участке от ул. Революции до ул. Тургеневской.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.