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В центре Тулы введут временные ограничения движения транспорта
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В центре Тулы введут временные ограничения движения транспорта

Информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения открытия I Международного турнира среди довузовских образовательных организаций оборонных ведомств 24 июня будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • с 00.00 до 23.00 на ул. Союзной на участке от Крестовоздвиженской площади до Благовещенского переулка и на Крестовоздвиженской площади;
  • с 14.00 до 23.00 на ул. Менделеевской на участке от ул. Революции до ул. Тургеневской.

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Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.

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