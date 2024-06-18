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В Ефремове прошел автомобильный фестиваль
Фото предоставлены организаторами мероприятия.

В Ефремове прошел автомобильный фестиваль

Автолюбители организовывали мероприятие подобного формата впервые.

15 июня в районе центрального рынка Ефремова провели небольшой фестиваль. Участие в нем приняли любители автомобилей. Его организовали местные активисты «МДПС ЕФРЕМОВ» (объединение автомобилистов города. — Прим. авт.). 

— Мы сделали фестиваль таких масштабов в Ефремове впервые, — рассказала одна из организаторов Дарья. — Конечно, из-за нового формата люди не сразу поняли, что требуется. Зрителей собралось не так много, как хотелось, но были ребята, которые всегда нас поддерживали. 

На фестивале провели розыгрыши, конкурс на лучшего знатока автомарок и шиномонтажника. А еще зрители выбрали самый красивый автомобиль.

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— Мы дали возможность показать другим людям свои авто. Расставили их по категориям: АвтоВАЗ и рядом — родственные модели. Все пообщались и весело провели время под хороший плейлист. Благодарим администрацию ДК «Октябрьский», которая предоставила нам волонтеров, помощников и аппаратуру для импровизированной сцены.

Ранее автомобилисты проводили своими усилиями в Ефремове фестиваль автозвука

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Автор:
сегодня, в 10:14 +2
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