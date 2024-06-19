По поручению Дмитрия Миляева подготовлен проект уточнений бюджета региона

17 июня врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев внес в Тульскую областную Думу проект Закона об уточнении бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Значительные средства направлены на сферу здравоохранения - 658 млн рублей. Они пойдут на капитальный ремонт медицинских учреждений в Туле и районах области, а также закупку оборудования для Тульской областной клинической больницы, перинатального центра, больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина и других учреждений. Кроме того, дополнительное финансирование планируется выделить на централизованные закупки медикаментов.

Более 330 млн рублей будет выделено на сферу образования. В частности, будет проведен капитальный ремонт пищеблока и спортивного зала Тульского областного центра образования. А также – ремонт системы отопления Тульского технико-экономического колледжа им. Рогова. Дополнительные 97,7 млн рублей пойдут на дополнительное питание школьников из многодетных семей, которые ранее не пользовались этой мерой поддержки. Такая возможность создана для них по поручению Дмитрия Миляева.

Более 800 млн рублей дополнительно будут направлены на поддержку семей участников СВО.

На 876 млн рублей будет увеличен резервный фонд Правительства Тульской области. 123 млн рублей получат в муниципальные бюджеты в форме дотаций.

Дополнительные средства направят и на развитие экономической сферы и инфраструктуры региона. Более чем на 1,6 млрд рублей будет увеличен дорожный фонд. В том числе, за эти средства будут отремонтированы 173 км местных дорог. Также 250 млн рублей пойдут на компенсацию затрат тульских перевозчиков из-за роста цен на топливо.

На 50 млн рублей увеличится фонд поддержки промышленности, что позволит выдать больше льготных займов на развитие предприятий.

Более 300 млн рублей предусмотрены на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также предоставление квартир детям-сиротам.

«По поручению Дмитрия Миляева подготовлен проект закона о внесении изменений бюджета региона, который носит социальный характер. В нем учтены задачи, поставленные врио Губернатора и Правительством региона, в том числе в рамках реализации национальных и региональных проектов. Это и социальная поддержка граждан, и дальнейшее инфраструктурное и экономическое развитие региона», – сказал министр финансов Тульской области Александр Климов.