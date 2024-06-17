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В ТИАМ пройдет симпозиум «Светлые головы»: современная скульптура для города

В ТИАМ пройдет симпозиум «Светлые головы»: современная скульптура для города

С 1 по 7 июля во дворе музея четыре автора создадут по одной работе на заранее заданную тему.

Четыре автора — это Ольга Хан, Федор Воробьев, Александр Ворохоб, Сергей Соболев. Тем не менее под скульптурным симпозиумом музей подразумевает не только и не столько демонстрацию публике творческого процесса, пресловутой «кухни искусства». Это, скорее, приглашение аудитории к разговору о скульптуре как яркой части городской среды и шире — предметного мира.

Программа включает дискуссии с художниками, лекции, интервью, итоговое издание.

Директор ТИАМа Лилия Кашенцева:

— Что, собственно, навело нас на мысль провести такой симпозиум? Сегодня пространства Тулы открыты по преимуществу для наследников советской школы монументального искусства либо для туристических «фотозон» и «селфи-форм». Наш проект призван познакомить желающих с другой городской скульптурой (как феноменом современного искусства), расширить контекст восприятия и территорию культурного запроса.

Тема симпозиума, «Светлые головы», допускает самые разные интерпретации и пластические решения. Кроме того, мы уверены, что появившиеся в итоге скульптуры и объекты будут интересно смотреться в любом пространстве — в музейном дворе, городском саду или вестибюле делового центра.

Программа симпозиума «Светлые головы» с 1 по 7 июля 2024 года

Двор ТИАМа:
2–7 июля
С 14.00 до 22.00 — работа скульпторов во дворе музея, общение с желающими (гости могут фотографировать процесс создания произведений и даже сняться в мини-фильме о симпозиуме).

Шатер во дворе ТИАМа:
1 июля
21.00 — старт симпозиума, знакомство с участниками, просмотр фильма Такеши Китано «Ахиллес и черепаха» (с комментариями);

2 июля
21.00 — artist talk с участником симпозиума, скульптором Ольгой Хан;

3 июля
21.00 — artist talk с участником симпозиума, скульптором Сергеем Соболевым;

4 июля
17.00 — мастер-класс ТИАМа по работе с объемными формами для детей и подростков
19.00 — встреча-дискуссия «Историческая память в городской среде» (за лучший вопрос/реплику участника — подарок из коллекции магазина «Подумать только. Книжный в ТИАМе»)

5 июля
19.00 — artist talk с участником симпозиума, скульптором Федором Воробьевым;

6 июля
19.00 — лекция искусствоведа, куратора, заведующей отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирины Горловой «Всякая форма есть мир. О невозможных объектах Вячеслава Колейчука и „другом искусстве“ в общественных пространствах» (слушателям лекции — бесплатные билеты на выставку произведений Вячеслава Колейчука в Нимфозориуме);

7 июля
21.00 — закрытие симпозиума, подведение итогов, центральный спикер — скульптор Александр Ворохоб.

Информация об участниках симпозиума — по ссылке.

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