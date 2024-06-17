Против матери, оставившей ребенка на парковке в Северной Мызе, возбудили уголовное дело

Об этом сообщает Следственный комитет.

16 июня 2024 года местные жители на парковке ЖК «Северная Мыза» нашли ребенка в коляске. Малыш находился без присмотра со стороны взрослых.

Руководитель следственного управления СК России по Тульской области Владимир Усов поручил организовать доследственную проверку по данному факту.

Следственным отделом по Зареченскому району города Тулы по результатам проведённой проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ребёнок временно передан в медицинское учреждение.