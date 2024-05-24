День города в Новомосковске: публикуем расписание мероприятий

Фото из архива Myslo.

В пятницу и в субботу для новомосковцев подготовили спортивные и культурные мероприятия.

25 мая в Новомосковске отпразднуют 94 годовщину со дня основания города. На разных площадках пройдут спортивные соревнования, выступления танцевальных и музыкальных коллективов. Для детей будут работать аттракционы, для взрослых — выставка автомобилей и фудкорт.

Возрастные ограничения: 0+.

Также 26 мая в 11 часов на городской площади пройдет Пушкинский бал.

Подробную программу можно посмотреть в официальной группе муниципалитета в ВК.

В связи с проведением Дня города введут временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения с 20.00 до 23.30:

ул. Садовского от пересечения с ул. Московской (по четной стороне) до пересечения с ул. Пионерской, выезды с придомовых и прилегающих территорий;

ул. Свердлова на пересечении с ул. Садовского;

ул. Калинина от пересечения с ул. Комсомольской до пересечения с ул. Пашанина, выезды с придомовых и прилегающих территорий;

ул. Кирова, ул. пр. Менделеева — на пересечении с ул. Калинина, выезды с придомовых и прилегающих территорий;

ул. Парковый проезд от пересечения с ул. Калинина до пересечения с ул. Парковой, выезды с придомовых и прилегающих территорий;

ул. Пионерская от пересечения с ул. Садовского до пересечения с ул. Парковый проезд, выезды с придомовых и прилегающих территорий.