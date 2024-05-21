  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. На Куликовом поле пройдет фестиваль народных традиций «Былина» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Куликовом поле пройдет фестиваль народных традиций «Былина»
Фото Романа Солопова.

На Куликовом поле пройдет фестиваль народных традиций «Былина»

Приглашаются все желающие.

25 мая на территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино в 16-й раз состоится фестиваль народных традиций «Былина». Он приурочен ко Дню славянской письменности и культуры, Дню защиты детей и Дню памяти князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле», в рамках фестиваля пройдет конкурс вокалистов и фольклорных коллективов «Травень» и хореографический конкурс «Грядуница». 

Дети 9-10 лет споют о природе, календарные и хороводные песни, а конкурсанты постарше — свадебные и лирические. Кто одержит победу в соревновании, покажет исполнение на берегах Непрядвы. 

Для конкурсантов «Былины» организаторы подготовили большую развлекательную программу. В ожидании своего выхода на сцену или после него дети смогут изготовить скворечник, тряпичную куклу, лошадку из деревянных веточек и спилов, вылепить богородицкую игрушку. 

Былина -фото прошлых лет.jpg

Зрители, приехавшие на фестиваль народных традиций «Былина», побывают на музыкальном концерте на берегу Непрядвы и подбодрят юных танцоров и певцов бурными аплодисментами, а также смогут пострелять в средневековом тире и принять участие в увлекательных мастер-классах.

Дети вместе с родителями распишут щит с изображением грифона — символа тульского филиала музея-заповедника «Куликово поле». Еще одним интересным мастер-классом для зрителей фестиваля станет вышивка по дереву. Дети и взрослые повторят народный орнамент на деревянной лошадке. 

Вход для зрителей на площадку фестиваля народных традиций «Былина» — свободный. Участие в мастер-классах — платное. Возрастные рекомендации– 0+.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:47 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаКуликово поле
Прочее
фестиваль Былина

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Госдуме разрабатывают федеральную программу по защите от домашнего насилия
В Госдуме разрабатывают федеральную программу по защите от домашнего насилия
В ДТП на Восточном обводе пострадали водители и пассажир автобуса
В ДТП на Восточном обводе пострадали водители и пассажир автобуса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.