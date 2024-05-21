На Куликовом поле пройдет фестиваль народных традиций «Былина»

Фото Романа Солопова.

25 мая на территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино в 16-й раз состоится фестиваль народных традиций «Былина». Он приурочен ко Дню славянской письменности и культуры, Дню защиты детей и Дню памяти князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле», в рамках фестиваля пройдет конкурс вокалистов и фольклорных коллективов «Травень» и хореографический конкурс «Грядуница».

Дети 9-10 лет споют о природе, календарные и хороводные песни, а конкурсанты постарше — свадебные и лирические. Кто одержит победу в соревновании, покажет исполнение на берегах Непрядвы.

Для конкурсантов «Былины» организаторы подготовили большую развлекательную программу. В ожидании своего выхода на сцену или после него дети смогут изготовить скворечник, тряпичную куклу, лошадку из деревянных веточек и спилов, вылепить богородицкую игрушку.

Зрители, приехавшие на фестиваль народных традиций «Былина», побывают на музыкальном концерте на берегу Непрядвы и подбодрят юных танцоров и певцов бурными аплодисментами, а также смогут пострелять в средневековом тире и принять участие в увлекательных мастер-классах.

Дети вместе с родителями распишут щит с изображением грифона — символа тульского филиала музея-заповедника «Куликово поле». Еще одним интересным мастер-классом для зрителей фестиваля станет вышивка по дереву. Дети и взрослые повторят народный орнамент на деревянной лошадке.

Вход для зрителей на площадку фестиваля народных традиций «Былина» — свободный. Участие в мастер-классах — платное. Возрастные рекомендации– 0+.