В Госдуме разрабатывают федеральную программу по защите от домашнего насилия

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Депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков вынес к обсуждению вопрос о принятии законодательства по защите от домашнего насилия. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно Новости».

— Домашнее насилие — не просто проблема, а настоящая катастрофа. В новости попадают только избиения знаменитостей или откровенная жесть. А сотни тысяч случаев остаются без внимания. И один закон эту проблему не решит. Чтобы добиться перемен, нужна федеральная программа по защите женщин от домашнего насилия, — отметил Даванков.

Инициативу Даванкова поддержала депутат «Новых людей» Ксения Горячева.

— Мы будем предлагать внести поправки в ст. 20 УПК РФ: это поможет изменить вид уголовного преследования по ч. 1 ст. 115 УК РФ и сделать так, чтобы даже при давлении на потерпевшего «забрать» заявление не получилось. В этом случае правоохранители будут обязаны провести расследование и наказать насильника в случае доказательства его виновности. Как правило, большинство таких дел возбуждают по ч.1 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью. В случае примирения сторон уголовное дело подлежит прекращению. Соответственно, прекращается и уголовное преследование обвиняемого, преступник не получает никакого наказания.

Глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина заявила, что в УК РФ содержится достаточное количество статей, предусматривающих наказание за домашнее насилие. По ее словам, важно заниматься правильным воспитанием детей и молодежи, чтобы не допустить случаев насилия семье в будущем.

Тем не менее разрабатываемую концепцию федерального проекта планируется обсудить до конца весенней сессии.

Напомним, в 2019 году законопроект о домашнем насилии разместили на сайте Совфеда РФ. В итоге его рассмотрение заморозили.