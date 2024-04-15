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Туляков приглашают на «Библионочь» в стиле фэнтези

Туляков приглашают на «Библионочь» в стиле фэнтези

Она состоится 20 апреля в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого.

«Библионочь- 2024 Мистериум» – мероприятие, где магия и чудеса станут реальностью. Гости окунутся в мир тайн, загадок и невероятных событий, где каждый шаг может стать отправной точкой для новых открытий. Всех посетителей ждет насыщенная и разнообразная программа.

«Лабиринт Фавна» – увлекательное приключение в формате квеста. Участникам предстоит исследовать таинственную комнату, продемонстрировать свои познания о фильмах в жанре фэнтези, принять участие в игре по мотивам вселенной Гарри Поттера. Наградой за успешное прохождение квеста станет предсказание на картах Таро.

Ценители таинственной литературы смогут бросить себе вызов – разгадать шифр «Код Да Винчи», скрытый на книжной выставке «За гранью реальности». В творческой мастерской «Лавка чудес» пройдут мастер-классы по созданию чокеров, росписи значков и магнитов.

Какой фэнтезийный праздник без волшебной и загадочной музыки? В исполнении певицы Анны Савиной прозвучат кавер-версии самых известных и любимых песен, окутанные атмосферой магии и таинственности.

Организаторы уверены, что «Библионочь-2024» станет незабываемым событием и предлагают посетителям соблюсти дресс-код - прийти на вечеринку в образе, вдохновленном миром фэнтези.

Тула, ул. Болдина, д. 149, 20 апреля, 19.00, Подробности по телефону: 35-53-67.

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