  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Рязанской в Туле встретили «проскакунище» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Рязанской в Туле встретили «проскакунище»

На ул. Рязанской в Туле встретили «проскакунище»

Видео с нарушителем опубликовали в Сети.

Утром 13 апреля в районе дома № 50 по ул. Рязанской в Туле водитель грузовика-манипулятора «исполнил» маневр, который едва не привел к ДТП. Видео с нарушителем опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула»

«Не проскакун, а проскакунище!» — с иронией прокомментировал автор поста.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Житель Левобережного о массовых нарушениях ПДД: «ГИБДД на вызовы не приезжают»
Жизнь Тулы и области
Житель Левобережного о массовых нарушениях ПДД: «ГИБДД на вызовы не приезжают»
сегодня, в 17:20, 35 1647 1
Карма: в Туле водитель выехал на встречку и встретил экипаж ДПС
Дежурная часть
Карма: в Туле водитель выехал на встречку и встретил экипаж ДПС
вчера, в 20:37, 77 3452 11
Тульский водитель о нарушителе ПДД: «Он не просто обгонял по сплошной, а расталкивал…»
Дежурная часть
Тульский водитель о нарушителе ПДД: «Он не просто обгонял по сплошной, а расталкивал…»
вчера, в 14:29, 13 2686 0
В Туле мотоциклист придумал, как бороться с пробками — нужно ездить и по тротуарам!
Дежурная часть
В Туле мотоциклист придумал, как бороться с пробками — нужно ездить и по тротуарам!
13 апреля, в 20:00, 44 2088 2
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 20:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
Туляков приглашают на «Библионочь» в стиле фэнтези
Туляков приглашают на «Библионочь» в стиле фэнтези
В Новомосковске в ручье возле детского парка нашли труп
В Новомосковске в ручье возле детского парка нашли труп
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.