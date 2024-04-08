В Центральной России прогремят первые весенние грозы

В некоторых регионах Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье, прогремят первые весенние грозы. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», такая погода ожидается во вторник вечером.
Вместе с грозами пройдут и ливни.
Ожидаются ливни.
В некоторых регионах Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье, прогремят первые весенние грозы. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», такая погода ожидается во вторник вечером.
Вместе с грозами пройдут и ливни.
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