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«Классика или сюрреализм?»: в Туле открылась выставка «Пропейзаж»
Фото Алексея Пирязева.

«Классика или сюрреализм?»: в Туле открылась выставка «Пропейзаж»

Экспозиция будет работать до 5 июля.

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Другой взгляд на пейзажный жанр живописи представили московские художники в своей новой выставке «Пропейзаж». Накануне ее открыли на базе кластера «Октава». Об особенностях экспозиции рассказала куратор Катя Бочавар:

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— Выставка необычна тем, что мы видим пейзажи в абстрактной и натуралистичной живописи. Пейзажи будут как на фото, так и на видео. Изображения создавались методом буриме — наложения. Так, один из художников — Алексей Трегубов — писал часть своего пейзажа, оставляя пустые места. А через полгода, приехав в другую локацию, продолжил рисовать его там.

Myslo побывал на открытии выставки. Мы действительно остались впечатлены. Экспозиция требует вдумчивого и глубокого взгляда, а главное — неторопливого. Здесь нужно прислушиваться не к экскурсоводу, а к собственным ощущениям и музыке, играющей в наушниках.

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Как рассказала Катя Бочавар, мелодия — тоже своеобразный перформанс.

— Художники предоставили свои работы, а композиторы и саунд-артисты, познакомившись с ними, написали музыку. Здесь, в этом пространстве, вы можете смотреть на живописные картины под музыкальное сопровождение. Это современная академическая музыка.

Свое влияние на современное искусство оказала и пандемия. Так, одна из художниц писала пейзаж леса, находясь в самоизоляции на даче. Второй повезло меньше: приходилось творить прямиком из московской квартиры. Получилась интересная сюрреалистичная абстракция.

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Вообще, здесь действительно немало экспонатов, которые помогут заглянуть в себя, заземлиться и расслабиться.

Выставка «Пропейзаж» будет работать в «Октаве» до 5 июля.

Открытие экспозиции – в фоторепортаже Алексея Пирязева.

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сегодня, в 13:46 +1
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Катя Бочавар
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октаватворческий индустриальный кластер Октава
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