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В парке «Патриот» в Туле открылся музейно-выставочный комплекс «Бронепоезд № 16»

В парке «Патриот» в Туле открылся музейно-выставочный комплекс «Бронепоезд № 16»

Экспозиция увековечила подвиг бойцов, которые защитили Тулу от фашистских захватчиков.

Бронепоезд № 16 прибыл в Тулу в октябре 1941 года — он получил повреждения в ходе боёв и нуждался в ремонте. Рабочие тульского паровозного депо в кратчайшие сроки восстановили его боеспособность. После ремонта бронепоезд заступил на защиту Тулы.

В период обороны города (октябрь–декабрь 1941 г.) он находился на самых опасных участках, курсируя по железнодорожным путям от Ряжского вокзала до станции Криволучье. Бронепоезд оборонял станцию Тула от налётов немецкой авиации и отражал атаки вражеских бомбардировщиков на станциях Хомяково, Ревякино и Присады.

Стойко сдерживать натиск противника, находясь внутри вагонов поезда, было настоящим испытанием: летом бронированные, наглухо закрытые вагоны раскаляло солнце, а зимой надо было стойко выдерживать морозы — стенки промерзали. В таких условиях могли нести службу только самые сильные бойцы. 

4 апреля в парке «Патриот» в Туле состоялось открытие музейно-выставочного комплекса — реконструкции бронепоезда № 16. Он демонстрирует посетителям две лёгкие бронеплощадки, бронепаровоз и санитарный вагон.

Звуки, позы людей, эмоции, застывшие на их лицах, — экспозиция выполнена реалистично и погружает посетителя в нелегкие условия, в которых находились бойцы.

Усиливают впечатление очки дополненной реальности и другие интерактивные технологии, использованные при создании выставочного комплекса.

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Первая бронеплощадка — реконструкция лёгкой бронеплощадки
в период ведения боевых действий. В ней представлено вооружение и снаряжение (76-милиметровые орудия, пулемёты системы Максима, стеллажи для боекомплекта, средства связи и т. п.) и экипаж бронеплощадки (место командира, обмундирование, снаряжение и вооружение членов экипажа и т. п.).

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Во второй бронеплощадке разместилась экспозиция, рассказывающая об истории появления бронепоездов, боевом пути бронепоезда № 16, его вкладе в героическую оборону г. Тулы.

В бронепаровозе представлен командный пункт бронепоезда (командир и его помощник), а также рабочее место машиниста паровоза.

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В санитарном вагоне можно узнать, как и чем лечили раненых и больных бойцов Красной Армии в тяжелых полевых условиях.

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Экспозицию выполнила ООО «Группа компаний „ГОРОД“» за счет средств АО «Тулажелдормаш» (сумма 21 млн рублей).

— Открытие комплекса «Бронепоезд № 16» — знаковое событие для всех туляков. Бронепоезд внес особую лепту в защиту нашей страны. Его размещение в парке «Патриот» неслучайно: здесь военно-мемориальные объекты связывают воедино 1941 год и события наших дней. Это наш вклад в патриотическое воспитание и образование молодежи и сохранение исторической памяти. Наша святая обязанность — всегда помнить, как героически воевали наши деды, защищая путь на Москву, сохранять и передавать новым поколениям туляков подлинную историю России, — сказал на открытии первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Посетить новый музейно-выставочный комплекс «Бронепоезд № 16» можно в часы работы военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот-Тула» ежедневно с 10.00 до 20.00.

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