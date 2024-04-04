Тотальный диктант пройдёт в Туле 20 апреля

Фото управления по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н.Толстого

Тотальный диктант пройдет единовременно по всей стране 20 апреля в 14.00. Автором текста стала Анна Матвеева — писательница, журналист, многократный лауреат премий «Большая книга».

Акция пройдёт на пяти площадках: в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, в молодёжном многопрофильном центре «Родина», в Тульской областной научной библиотеке, а также в Лицее № 1 и центрах образования № 20 и 27. В педагогическом университете иностранные граждане, изучающие русский язык, сдадут тест TruD.

Предварительная регистрация на сайте totaldict.ru откроется 10 апреля.