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Тотальный диктант пройдёт в Туле 20 апреля
Фото управления по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н.Толстого

Тотальный диктант пройдёт в Туле 20 апреля

В этом году всероссийская акция отпразднует 20-летие.

Тотальный диктант пройдет единовременно по всей стране 20 апреля в 14.00. Автором текста стала Анна Матвеева — писательница, журналист, многократный лауреат премий «Большая книга».

Акция пройдёт на пяти площадках: в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, в молодёжном многопрофильном центре «Родина», в Тульской областной научной библиотеке, а также в Лицее № 1 и центрах образования № 20 и 27. В педагогическом университете иностранные граждане, изучающие русский язык, сдадут тест TruD. 

Предварительная регистрация на сайте totaldict.ru откроется 10 апреля.

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