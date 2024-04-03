В тульской «Октаве» откроется выставка «Пропейзаж»

Фото предоставлено кластером «Октава»

Экспозиция будет работать с 5 апреля по 5 июля.

Музей станка кластера «Октавы» в партнерстве с галереей-мастерской ГРАУНД Солянка представит работы художников, композиторов и саунд-артистов на тему пейзажа.

Экспозиция «Пропейзаж» покажет разнообразие художественного взгляда в рамках одного жанра. Куратор выставки – Катя Бочавар. Автор экспозиции придумала необычный ход — озвучить произведения современных визуальных художников. Она пригласила композиторов и саунд-артистов. Поэтому посетители увидят не только пейзажные работы, но и смогут услышать, как они звучат.

Экспозиция будет работать для посетителей с 5 апреля. Подробности – на сайте кластера.

Возрастной ценз: 12+.