Графический дизайнер, психолог, таргетолог: кто и как в Тульской области может получить новую профессию бесплатно

Фото из архива Myslo.

Соискателям будет доступно более 200 образовательных программ и направлений обучения.

В 2024 году новые знания по нацпроекту «Демография» смогут получить 1,2 тыс. жителей Тульской области. Для этого нужно подать заявку через портал «Работа России» или прийти на личный прием в центр занятости.

Пройти обучение можно как для трудоустройства по найму, так и для сохранения рабочего места.

На начало апреля доступны 24 программы обучения:

«1С Программист»;

Web-программист: с нуля до первых проектов»;

«Аналитик данных: с нуля до разработки прикладных решений для бизнеса»;

«Библиотекарь будущего: от буквы до цифры»;

«Графический дизайнер: старт карьеры»;

«Кадровое дело»;

«Кадровый учет: администрирование трудовых отношений»;

«Ландшафтный дизайн»;

«Обеспечение информационной безопасности в организации»;

«Психолог-консультант: с нуля до первого клиента»;

«Развитие стрессоустойчивости, профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации»;

«Секретарь-администратор»;

«Современное государственное и муниципальное управление»;

«Современный библиотекарь в электронной среде»;

«Современный бригадир: эффективное управление, коммуникация, наставничество»;

«Социально-психологическое онлайн-консультирование»;

«Специалист в сфере государственных и корпоративных закупок (44-ФЗ)»;

«Специалист по базам данных и SQL-запросам в организации»;

«Специалист по государственным закупкам и работе по ЭТП»;

«Специалист по делопроизводству»;

«Таргетолог и SMM-специалист»;

«Тестировщик программного обеспечения»;

«Цифровые технологии в образовании и корпоративном обучении»;

«Юриспруденция. Базовый уровень (правовое сопровождение деятельности).

Стать участниками проекта могут:

Граждане, находящиеся под риском увольнения, в простое;

Незанятые граждане в возрасте до 35 лет, имеющий документ об образовании и (или) о квалификации;

Инвалиды;

Граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет;

Граждане Украины или лица без гражданства, имеющие статус беженца или временное убежище на территории РФ;

Участники боевых действий в ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 г;

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет;

Предпенсионеры;

Граждане в возрасте до 35 лет, не имеющие СПО или ВО и не обучающиеся по образовательным программам СПО и ВО;

Ветераны боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне и на Украине, уволенные с военной службы;

Граждане в возрасте до 35 лет, находящиеся под риском увольнения, в простое;

Граждане в возрасте 50 лет и старше;

Граждане в поисках работы;

Граждане в возрасте до 35 лет, ищущие работу, завершающие в текущем календарном году обучение по образовательной программе СПО или ВО;

Незанятые граждане в возрасте до 35 лет, окончившие военную службу по призыву;

Члены семей погибшего (умершего) участника СВО;

Незанятые женщины, имеющие детей в возрасте от 0 до 7 лет;

Безработные граждане.

До начала обучения соискатели проходят профориентацию, чтобы подобрать программу, которая в наибольшей степени отвечает его стартовым знаниям, карьерным целям, а также запросу регионального рынка труда.

Подробную информацию можно узнать на официальном портале Центра занятости населения Тульской области.

Реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» осуществляется с 2021 года.

Как сообщает Центр занятости региона, за это время в Тульской области было обучено порядка 5,2 тыс. человек. Доля граждан, сохранивших занятость после окончания обучения (продолживших работу/трудоустроенных), в общей численности участников мероприятия составляет 85%. Порядка 30% обученных нашли себе новую работу после обучения.