Графический дизайнер, психолог, таргетолог: кто и как в Тульской области может получить новую профессию бесплатно

В 2024 году новые знания по нацпроекту «Демография» смогут получить 1,2 тыс. жителей Тульской области. Для этого нужно подать заявку через портал «Работа России» или прийти на личный прием в центр занятости.
Пройти обучение можно как для трудоустройства по найму, так и для сохранения рабочего места.
На начало апреля доступны 24 программы обучения:
- «1С Программист»;
- Web-программист: с нуля до первых проектов»;
- «Аналитик данных: с нуля до разработки прикладных решений для бизнеса»;
- «Библиотекарь будущего: от буквы до цифры»;
- «Графический дизайнер: старт карьеры»;
- «Кадровое дело»;
- «Кадровый учет: администрирование трудовых отношений»;
- «Ландшафтный дизайн»;
- «Обеспечение информационной безопасности в организации»;
- «Психолог-консультант: с нуля до первого клиента»;
- «Развитие стрессоустойчивости, профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации»;
- «Секретарь-администратор»;
- «Современное государственное и муниципальное управление»;
- «Современный библиотекарь в электронной среде»;
- «Современный бригадир: эффективное управление, коммуникация, наставничество»;
- «Социально-психологическое онлайн-консультирование»;
- «Специалист в сфере государственных и корпоративных закупок (44-ФЗ)»;
- «Специалист по базам данных и SQL-запросам в организации»;
- «Специалист по государственным закупкам и работе по ЭТП»;
- «Специалист по делопроизводству»;
- «Таргетолог и SMM-специалист»;
- «Тестировщик программного обеспечения»;
- «Цифровые технологии в образовании и корпоративном обучении»;
- «Юриспруденция. Базовый уровень (правовое сопровождение деятельности).
Стать участниками проекта могут:
- Граждане, находящиеся под риском увольнения, в простое;
- Незанятые граждане в возрасте до 35 лет, имеющий документ об образовании и (или) о квалификации;
- Инвалиды;
- Граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет;
- Граждане Украины или лица без гражданства, имеющие статус беженца или временное убежище на территории РФ;
- Участники боевых действий в ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 г;
- Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет;
- Предпенсионеры;
- Граждане в возрасте до 35 лет, не имеющие СПО или ВО и не обучающиеся по образовательным программам СПО и ВО;
- Ветераны боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне и на Украине, уволенные с военной службы;
- Граждане в возрасте до 35 лет, находящиеся под риском увольнения, в простое;
- Граждане в возрасте 50 лет и старше;
- Граждане в поисках работы;
- Граждане в возрасте до 35 лет, ищущие работу, завершающие в текущем календарном году обучение по образовательной программе СПО или ВО;
- Незанятые граждане в возрасте до 35 лет, окончившие военную службу по призыву;
- Члены семей погибшего (умершего) участника СВО;
- Незанятые женщины, имеющие детей в возрасте от 0 до 7 лет;
- Безработные граждане.
До начала обучения соискатели проходят профориентацию, чтобы подобрать программу, которая в наибольшей степени отвечает его стартовым знаниям, карьерным целям, а также запросу регионального рынка труда.
Подробную информацию можно узнать на официальном портале Центра занятости населения Тульской области.
Реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» осуществляется с 2021 года.
Как сообщает Центр занятости региона, за это время в Тульской области было обучено порядка 5,2 тыс. человек. Доля граждан, сохранивших занятость после окончания обучения (продолживших работу/трудоустроенных), в общей численности участников мероприятия составляет 85%. Порядка 30% обученных нашли себе новую работу после обучения.