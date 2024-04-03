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Графический дизайнер, психолог, таргетолог: кто и как в Тульской области может получить новую профессию бесплатно
Фото из архива Myslo.

Графический дизайнер, психолог, таргетолог: кто и как в Тульской области может получить новую профессию бесплатно

Соискателям будет доступно более 200 образовательных программ и направлений обучения.

В 2024 году новые знания по нацпроекту «Демография» смогут получить 1,2 тыс. жителей Тульской области. Для этого нужно подать заявку через портал «Работа России» или прийти на личный прием в центр занятости.

Пройти обучение можно как для трудоустройства по найму, так и для сохранения рабочего места.

На начало апреля доступны 24 программы обучения:

  • «1С Программист»;
  • Web-программист: с нуля до первых проектов»;
  • «Аналитик данных: с нуля до разработки прикладных решений для бизнеса»;
  • «Библиотекарь будущего: от буквы до цифры»;
  • «Графический дизайнер: старт карьеры»;
  • «Кадровое дело»;
  • «Кадровый учет: администрирование трудовых отношений»;
  • «Ландшафтный дизайн»;
  • «Обеспечение информационной безопасности в организации»;
  • «Психолог-консультант: с нуля до первого клиента»;
  • «Развитие стрессоустойчивости, профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации»;
  • «Секретарь-администратор»;
  • «Современное государственное и муниципальное управление»;
  • «Современный библиотекарь в электронной среде»;
  • «Современный бригадир: эффективное управление, коммуникация, наставничество»;
  • «Социально-психологическое онлайн-консультирование»;
  • «Специалист в сфере государственных и корпоративных закупок (44-ФЗ)»;
  • «Специалист по базам данных и SQL-запросам в организации»;
  • «Специалист по государственным закупкам и работе по ЭТП»;
  • «Специалист по делопроизводству»;
  • «Таргетолог и SMM-специалист»;
  • «Тестировщик программного обеспечения»;
  • «Цифровые технологии в образовании и корпоративном обучении»;
  • «Юриспруденция. Базовый уровень (правовое сопровождение деятельности).

Стать участниками проекта могут:

  • Граждане, находящиеся под риском увольнения, в простое;
  • Незанятые граждане в возрасте до 35 лет, имеющий документ об образовании и (или) о квалификации;
  • Инвалиды;
  • Граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет;
  • Граждане Украины или лица без гражданства, имеющие статус беженца или временное убежище на территории РФ;
  • Участники боевых действий в ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 г;
  • Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет;
  • Предпенсионеры;
  • Граждане в возрасте до 35 лет, не имеющие СПО или ВО и не обучающиеся по образовательным программам СПО и ВО;
  • Ветераны боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне и на Украине, уволенные с военной службы;
  • Граждане в возрасте до 35 лет, находящиеся под риском увольнения, в простое;
  • Граждане в возрасте 50 лет и старше;
  • Граждане в поисках работы;
  • Граждане в возрасте до 35 лет, ищущие работу, завершающие в текущем календарном году обучение по образовательной программе СПО или ВО;
  • Незанятые граждане в возрасте до 35 лет, окончившие военную службу по призыву;
  • Члены семей погибшего (умершего) участника СВО;
  • Незанятые женщины, имеющие детей в возрасте от 0 до 7 лет;
  • Безработные граждане.

До начала обучения соискатели проходят профориентацию, чтобы подобрать программу, которая в наибольшей степени отвечает его стартовым знаниям, карьерным целям, а также запросу регионального рынка труда.

Подробную информацию можно узнать на официальном портале Центра занятости населения Тульской области.

 

Реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» осуществляется с 2021 года.

Как сообщает Центр занятости региона, за это время в Тульской области было обучено порядка 5,2 тыс. человек. Доля граждан, сохранивших занятость после окончания обучения (продолживших работу/трудоустроенных), в общей численности участников мероприятия составляет 85%. Порядка 30% обученных нашли себе новую работу после обучения.

Сюжет: #Естьработа
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