«Типография» об инциденте в клубе: вечеринки Amore больше проводиться не будут

Фото — кадр из видео «Осторожно, новости».

Представители «Типографии» прокомментировали инцидент, который случился вечером 17 февраля в клубе. Напомним, там проходила вечеринка Amore party — про любовь, открытость и сексуальность. На мероприятие нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Граждане в касках, с автоматами и собаками или просто в гражданском, но балаклавах ворвались в помещение.

По информации Myslo, силовики сразу нескольких ведомств действовали в рамках некоего профилактического мероприятия. Правоохранители жестко задерживали некоторых присутствующих на вечеринке. Позднее на них составили протоколы по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

— «Типография» работает в прежнем режиме. После беседы с правоохранительными органами директор «Типографии» сообщает, что претензий к пространству и остальным мероприятиям нет. Вечеринки Amore больше проводиться не будут, — сообщил клуб в своем телеграм-канале.

Подробнее об этом инциденте читайте по ссылке.