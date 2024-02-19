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«Типография» об инциденте в клубе: вечеринки Amore больше проводиться не будут
Фото — кадр из видео «Осторожно, новости».

«Типография» об инциденте в клубе: вечеринки Amore больше проводиться не будут

В остальном площадка планирует работать в прежнем режиме.

Представители «Типографии» прокомментировали инцидент, который случился вечером 17 февраля в клубе. Напомним, там проходила вечеринка Amore party — про любовь, открытость и сексуальность. На мероприятие нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Граждане в касках, с автоматами и собаками или просто в гражданском, но балаклавах ворвались в помещение.

По информации Myslo, силовики сразу нескольких ведомств действовали в рамках некоего профилактического мероприятия. Правоохранители жестко задерживали некоторых присутствующих на вечеринке. Позднее на них составили протоколы по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

— «Типография» работает в прежнем режиме. После беседы с правоохранительными органами директор «Типографии» сообщает, что претензий к пространству и остальным мероприятиям нет. Вечеринки Amore больше проводиться не будут, — сообщил клуб в своем телеграм-канале.

Подробнее об этом инциденте читайте по ссылке.

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