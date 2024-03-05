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Не засор, а отсутствие ремонта привело к аварии на канализационных сетях в Плавске — прокуратура
Фото: скрин из видео «Подслушано в Плавске».

Не засор, а отсутствие ремонта привело к аварии на канализационных сетях в Плавске — прокуратура

Плавская прокуратура организовала проверку по факту очередной аварии на канализационных сетях в районном центре.

Об аварии жители сообщили в соцсетях 29 февраля. Они отметили, что прорыв случился на ул. Лермонтова в Плавске, была подана заявка в администрацию города, но реакции не последовало. Только спустя несколько дней жители получили ответ: «Устранение засора канализационной сети на ул. Лермонтова г. Плавска выполнено 03.03.2024. Система водоотведения работает в штатном режиме».

Прокурорская проверка показала, что не засор, а отсутствие своевременного ремонта стало причиной происшествия:

«МУП „Водопроводно-канализационное хозяйство“ своевременно не провело ремонт оборудования канализационно-насосной станции, что привело к выходу ее из строя, в результате чего по ул. Лермонтова г. Плавска произошел разлив канализационных стоков из канализационных сетей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тульской области.

С целью устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь руководителю муниципального предприятия внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле.

Напомним, в декабре прошлого года на очистных сооружениях Плавска произошел аварийный сброс канализационных стоков, которые попали в систему водоснабжения населенного пункта. В результате многим местным жителям потребовалась медицинская помощь. СУ СК России по Тульской области провело процессуальную проверку. Ход ее был на контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

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