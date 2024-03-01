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Студия творческого развития STR представит в Туле выставку «Зоосад» в честь 160-летия Московского зоопарка
Фото предоставлено организаторами.

Студия творческого развития STR представит в Туле выставку «Зоосад» в честь 160-летия Московского зоопарка

Это коллекция живописных и графических работ, созданных учениками студии в возрасте от 6 до 16 лет.

Студия творческого развития STR анонсирует открытие своей новой выставки «Зоосад», посвященной 160-летнему юбилею Московского зоопарка. Экспозиция пройдет в фойе Театра юного зрителя Тулы.

Выставка «Зоосад» представляет собой уникальную коллекцию живописных и графических работ, созданных талантливыми учениками студии в возрасте от 6 до 16 лет. Посетители смогут насладиться яркими и веселыми произведениями искусства, которые наверняка понравятся как детям, так и их родителям. Кроме того, на выставке будут представлены авторские куклы, выполненные руками юных художников.

Открытие состоится 5 марта. 

Дата и время: 5 — 31 марта, в соответствии с графиком работы театра.

Место проведения: фойе Театра юного зрителя, Тула.

Вход по билету в театр.

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