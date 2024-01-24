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В Туле прошёл патриотический спектакль с Ириной Дубцовой и Дмитрием Колдуном
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле прошёл патриотический спектакль с Ириной Дубцовой и Дмитрием Колдуном

23 января в Туле в концертном зале ТулГУ состоялся показ музыкально-патриотического спектакля «Вера. Надежда. Любовь».

В главных ролях выступили резиденты арт-кластера «Таврида» и звезды эстрады Ирина Дубцова и Дмитрий Колдун.

Спектакль посетило более 800 зрителей, среди которых семьи участников СВО и студенты средних и высших образовательных учреждений региона. Гостей и артистов поприветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

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Постановка рассказывает о сильных российских женщинах, которые сейчас вместе с соотечественниками трудятся в зоне СВО. Спектакль состоит из четырех новелл, основанных на реальных событиях. 

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Первая история повествует о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий, вторая — о военном хирурге, третья — о девушке, которая работает военным корреспондентом в зоне СВО.

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Завершающая история каждый раз новая. В Туле четвертая новелла спектакля была названа «Поддержка». Герои произведения после всех пережитых невзгод смогли выдохнуть и прикоснуться к обычной мирной жизни.

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Премьера спектакля состоялась в августе прошлого года в Крыму на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ». В ноябре–декабре показы прошли в Москве в Концертном зале ЗИЛ и на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». А в январе спектакль впервые отправился на гастроли.

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«Таврида. АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве.

Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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