Житель Кимовска скрывался от мобилизации и получал материальные выплаты с работы

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Кимовский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску АО «РТ – Охрана» к гражданину Ш. о взыскании материального ущерба.



Мужчина работал у истца во вневедомственной охране. В сентябре 2022 года действие трудового договора приостановили, поскольку его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Организация сохранила за ним рабочее место. Однако туляк в войсковую часть не прибыл, продолжая жить по месту прописки.

В феврале 2023 года он добровольно явился к должностным лицам военной комендатуры. Оперативники квалифицировали его действия, как самовольное оставление воинской части. Мужчину осудили по ч.5 ст. 337 УК и приговорили к наказанию в виде лишения свободы. При этом туляк все это время числился на работе и получал материальную помощь. Только в августе 2023 года мужчину уволили в связи с осуждением к наказанию.

– Таким образом, ответчик с ноября 2022 года, в нарушение действующего законодательства, не находился на военной службе по мобилизации, получив при этом от работодателя выплаты в рамках социально-трудовых гарантий мобилизованным работникам в размере более 170 тыс. руб., чем причинил истцу материальный ущерб, – рассказали в пресс-службе райсуда.

Суд удовлетворил иск АО «РТ – Охрана». С гражданина в пользу ответчика в счет возмещения причиненного материального ущерба взыскали сумму в более 170 тыс. руб., а также расходы на оплату госпошлины в размере 4611 рублей.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.