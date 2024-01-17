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Шлем виртуальной реальности: в Богородицком дворце теперь можно перенестись в прошлое
Фото пресс-службы музея

Шлем виртуальной реальности: в Богородицком дворце теперь можно перенестись в прошлое

Современные мультимедийные технологии позволяют совершить путешествие во времени и увидеть, какими были Богородицкий парк и дворец в XIX веке.

В шлем виртуальной реальности загружен разработанный сотрудниками
музея контент экскурсии. В ее основе — архивные фотографии и
сопроводительные комментарии.
 
Посетитель надевает шлем, выбирает из предложенного меню маршрут и отправляется в путешествие.
 
За последние сто лет парк в Богородицкой усадьбе значительно изменился.
Как выглядели малые архитектурные формы, пруды, дорожки,
ведущие вглубь тенистых аллей, «зеленые кабинеты» — всё можно узнать
благодаря новейшим технологиям.
 
Виртуальная экскурсия — это первая попытка визуализировать парк времен
графов Бобринских в Богородицкой усадьбе.

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сегодня, в 15:39 +1
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