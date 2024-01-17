Посетитель надевает шлем, выбирает из предложенного меню маршрут и отправляется в путешествие.
Фото пресс-службы музея
Шлем виртуальной реальности: в Богородицком дворце теперь можно перенестись в прошлое
Современные мультимедийные технологии позволяют совершить путешествие во времени и увидеть, какими были Богородицкий парк и дворец в XIX веке.
В шлем виртуальной реальности загружен разработанный сотрудниками
музея контент экскурсии. В ее основе — архивные фотографии и
сопроводительные комментарии.
За последние сто лет парк в Богородицкой усадьбе значительно изменился.
Как выглядели малые архитектурные формы, пруды, дорожки,
ведущие вглубь тенистых аллей, «зеленые кабинеты» — всё можно узнать
благодаря новейшим технологиям.
Виртуальная экскурсия — это первая попытка визуализировать парк времен
графов Бобринских в Богородицкой усадьбе.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен
Другие статьи по темам