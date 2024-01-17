Шлем виртуальной реальности: в Богородицком дворце теперь можно перенестись в прошлое

Фото пресс-службы музея

Современные мультимедийные технологии позволяют совершить путешествие во времени и увидеть, какими были Богородицкий парк и дворец в XIX веке.

В шлем виртуальной реальности загружен разработанный сотрудниками

музея контент экскурсии. В ее основе — архивные фотографии и

сопроводительные комментарии.

Посетитель надевает шлем, выбирает из предложенного меню маршрут и отправляется в путешествие.

За последние сто лет парк в Богородицкой усадьбе значительно изменился.

Как выглядели малые архитектурные формы, пруды, дорожки,

ведущие вглубь тенистых аллей, «зеленые кабинеты» — всё можно узнать

благодаря новейшим технологиям.

Виртуальная экскурсия — это первая попытка визуализировать парк времен

графов Бобринских в Богородицкой усадьбе.