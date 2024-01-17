  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Белёвец получил несколько ножевых в живот за музыкальную колонку - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Белёвец получил несколько ножевых в живот за музыкальную колонку
Фото Артема Жильцова

Белёвец получил несколько ножевых в живот за музыкальную колонку

Его вовремя удалось спасти.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух белёвцев. Их обвиняют в покушении на убийство и разбое.

Вопиющий случай произошел 27 августа 2023 года на улице Рабочей. Пара возлюбленных заметила двух гуляющих молодых парней с музыкальной колонкой. Женщина захотела себе такую же и предложила своему партнеру отобрать ее. С собой у партнеров были ножи. Они подкрались к парням и представили лезвия к горлу. Один из них тут же вырвался и сбежал. А вот второго повалили на землю — его несколько раз ударили ножом в живот. Забрав колонку, пара сбежала. Пострадавшему молодому человеку удалось спастись — ему вовремя оказали медицинскую помощь. 

— В ходе следствия мужчине и женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство и разбое. Свою вину в инкриминируемом преступлении они признали в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области. 

В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершенным преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
нападение на прохожего
Место
БелевСУ СК России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Шлем виртуальной реальности: в Богородицком дворце теперь можно перенестись в прошлое
Шлем виртуальной реальности: в Богородицком дворце теперь можно перенестись в прошлое
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.