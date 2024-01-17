Белёвец получил несколько ножевых в живот за музыкальную колонку

Фото Артема Жильцова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух белёвцев. Их обвиняют в покушении на убийство и разбое.

Вопиющий случай произошел 27 августа 2023 года на улице Рабочей. Пара возлюбленных заметила двух гуляющих молодых парней с музыкальной колонкой. Женщина захотела себе такую же и предложила своему партнеру отобрать ее. С собой у партнеров были ножи. Они подкрались к парням и представили лезвия к горлу. Один из них тут же вырвался и сбежал. А вот второго повалили на землю — его несколько раз ударили ножом в живот. Забрав колонку, пара сбежала. Пострадавшему молодому человеку удалось спастись — ему вовремя оказали медицинскую помощь.

— В ходе следствия мужчине и женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство и разбое. Свою вину в инкриминируемом преступлении они признали в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершенным преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.