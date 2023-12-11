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Режиссер из Тулы получил премию на Международном кинофестивале

Режиссер из Тулы получил премию на Международном кинофестивале

Он стал лучшим режиссером игрового короткометражного фильма.

Тульский режиссер Дмитрий Чирков завоевал награду на VII Международном кинофестивале стран Арктики ARCTIC OPEN. Он стал лучшим режиссером игрового короткометражного фильма с картиной «Сыновья большой медведицы».

Кинофестиваль проходил с 7 по 10 декабря в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме и Североонежске. Всего на рассмотрение отборочного жюри пришло 1228 работ из 184 стран мира.

В шорт-лист основной программы вошли 58 фильмов из 17 стран, из которых 11 — полнометражных игровых, 23 документальных и 24 короткометражных картин. В конкурсной программе фильмы из России, совместного производства с европейскими странами — Францией, Латвией, а также из Азербайджана, Ирана, США, Сингапура, Канады, Нидерландов и других стран.

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