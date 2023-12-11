Режиссер из Тулы получил премию на Международном кинофестивале

Тульский режиссер Дмитрий Чирков завоевал награду на VII Международном кинофестивале стран Арктики ARCTIC OPEN. Он стал лучшим режиссером игрового короткометражного фильма с картиной «Сыновья большой медведицы».

Кинофестиваль проходил с 7 по 10 декабря в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме и Североонежске. Всего на рассмотрение отборочного жюри пришло 1228 работ из 184 стран мира.

В шорт-лист основной программы вошли 58 фильмов из 17 стран, из которых 11 — полнометражных игровых, 23 документальных и 24 короткометражных картин. В конкурсной программе фильмы из России, совместного производства с европейскими странами — Францией, Латвией, а также из Азербайджана, Ирана, США, Сингапура, Канады, Нидерландов и других стран.