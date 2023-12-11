В Туле женщину обвиняют в истязании: она заставляла дочь носить национальную одежду 

В Туле 35-летняя Гавхар У. обвиняется в истязании несовершеннолетней, находящейся в материальной и иной зависимости от обвиняемой.

По информации Myslo, обвиняемая заставляла 14-летнюю дочь носить хиджаб. Девочка отказывалась и из-за этого постоянно ругалась с мамой. После очередной ссоры подросток рассказала о своей печали подружке, а та — маме. Женщина отправилась к правоохранителям с полученной информацией, после чего было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время дело в отношении женщины рассматривается в суде. По данной статье Гавхар У. грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.