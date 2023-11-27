Тульская область – на пятом месте в России по темпам промышленного производства

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По словам губернатора, устойчивость работы предприятий промышленности – один из важнейших приоритетов работы правительства Тульской области. Замглавы регионального кабмина Григорий Лаврухин доложил, что все ключевые отрасли по объему выпуска продукции показывают уверенный рост по отношению к прошлому году. Особенно это касается автомобилестроения и металлургии.

С января по сентябрь индекс промышленного производства Тульской области составил 117,6%. Эта цифра обеспечила региону пятое место в рейтинге по темпам промышленного производства по стране и второе – по ЦФО. Объемы выпуска продукции оборонными предприятиями превысили результаты прошлого года почти в 1,5 раза.

– Несмотря на внешнее санкционное давление, предприятия различных отраслей продолжают вести инвестиционную деятельность. Только в промышленной сфере реализуется более 60 проектов, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Объём поддержки Тульской промышленности с каждым годом увеличивается. В 2022 году он составил 10,1 млрд рублей, а в 2023-м – 12,6 млрд рублей из федерального бюджета. В рамках работы центра импортозамещения по запросам 116 промышленных предприятий отработано более 3600 позиций. В этом году Фонд развития промышленности Тульской области финансово поддержал более 20 промышленных проектов.

На совещании также обсудили развитие особой экономической зоны «Узловая» - одной из ключевых инвестиционных площадок региона. Сейчас там 26 резидентов, они инвестировали более 23 млрд рублей и создали 1932 рабочих места. Развивается и промышленный технопарк «Пластик» – туда уже инвестировано более 2 млрд рублей, создано порядка 500 рабочих мест.

В Тульской области реализуется 102 инвестпроекта более, чем на 395 млрд рублей. К 2032 году планируется создать ещё 7628 рабочих мест.

Областной минпромторг подготовил несколько проектов по созданию промышленных технопарков. Общий объем инвестиций превысит 6 млрд рублей.

Алексей Дюмин отметил, что сейчас на первый план выходит кадровая обеспеченность действующих и создаваемых предприятий. Одним из решений этой задачи стало создание Штаба по обеспечению кадрами предприятий ОПК. Благодаря ему на оборонные предприятия пришли порядка 12800 человек.

Один из перспективных механизмов организации совместной работы с промышленными предприятиями по подготовке рабочих кадров – федеральный проект «Профессионалитет». В Тульской области создано три образовательно-производственных кластера химической отрасли в партнерстве с ведущими российскими компаниями, а в 2024 году будет создан машиностроительный кластер. Планируется подключать к проекту новые предприятия.

Алексей Дюмин поручил Григорию Лаврухину увеличить финансирование Фонда развития промышленности Тульской области в 2024 году не менее чем на 200 млн рублей и продумать дополнительные меры поддержки промышленности, в первую очередь – импортозамещающих и высокотехнологичных проектов.